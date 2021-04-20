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вторник, 20 апреля 2021 16:32

Особенности выбора средств грузоперевозки: комментарий президента "Евротерминала" Павла Лисицина

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От правильного подбора грузового транспорта напрямую зависит рентабельность перевозки. О том, как понять, какой способ перевозки наиболее соответствует вашим нуждам, рассказал президент "Евротерминала" Павел Лисицин.

Современная логистика позволяет доставить в любую точку мира что угодно - от джинсов и смартфонов до бочек с нефтью и живых животных. Разумеется, все зависит в первую очередь от финансовых возможностей владельца груза. И все же, есть определенные принципы, руководствуясь которыми, можно наиболее выгодно, быстро и без потерь доставить груз в пункт назначения. О таких принципах рассказал Лисицин Павел Владимирович, президент крупной логистической компании "Евротерминал".

  Компании, занимающиеся перевозками, могут предлагать клиентам как доставку одним, так и несколькими транспортными средствами
Компании, занимающиеся перевозками, могут предлагать клиентам как доставку одним, так и несколькими транспортными средствами

Выбор способа транспортировки

Выбирая транспортное средство, при помощи которого вы хотите доставить груз, нужно учесть следующие факторы:

• стоимость доставки тем или иным видом транспорта;
• скорость перевозки;
• габариты и особенности груза;
• специальные условия перевозки.

Лисицин Павел предлагает немного подробнее остановиться на доступных способах грузоперевозок.

Морской транспорт

Этот метод перевозок хорошо подходит для габаритных грузов или больших партий, которые нужно доставить на дальние расстояния. Павел Лисицин называет явным плюсом морских перевозок то, что он достаточно дешев, минусом же - низкую скорость транспортировки. Чаще всего такой способ перевозки выбирают для контейнерных грузов, которые достаточно легко обрабатываются в самом порту.

Железнодорожный транспорт

У перевозок по железной дороге много преимуществ. Это экономичность, возможность отправлять большие партии грузов, не увеличивая цену доставки, а также достаточно высокая скорость и возможность отслеживать маршрут. Как отмечает Лисицин Павел, плюсом также являются довольно простые процедуры оформления груза, разгрузки и погрузки. Особой популярностью этот вид перевозок пользуется в промышленности и зерновой сфере, поскольку практически любой наземный транспорт уступает поездам по грузоподъемности.

Авиатранспорт

Этот способ перевозки - самый быстрый и самый дорогой. Авиатранспортом можно отправить практически любой груз, даже опасный. Но Павел Лисицин предупреждает, что стоит готовиться к сложной и долгой процедуре оформления необходимых документов. Логистической компании, которая занимается такими перевозками, приходится оформлять множество товарно-транспортной документации, что отражается как на цене услуг, так и на сроках отправки.

Автомобильный транспорт

  Компании, занимающиеся перевозками, могут предлагать клиентам как доставку одним, так и несколькими транспортными средствами
Компании, занимающиеся перевозками, могут предлагать клиентам как доставку одним, так и несколькими транспортными средствами

Это самый распространенный и, как правило, удобный способ перевозки. Он часто дороже, чем транспортировка по железной дороге, но позволяет осуществлять доставку быстрее. К плюсам относятся также возможности транспортировать мелкие партии грузов, соблюдать специальные условия хранения и снизить риск повреждений при погрузках/разгрузках. Владелец груза и логисты могут выбрать подходящее транспортное средство и составлять гибкий маршрут.

Компании, занимающиеся перевозками, могут предлагать клиентам как доставку одним, так и несколькими транспортными средствами (так называемые мультимодальные перевозки).

Современные логистические компании предлагают клиентам выбрать наиболее подходящий способ перевозки, исходя из потребностей владельца и особенностей грузов.

"Для того, чтобы быть уверенным в соблюдении сроков и условий, а также в безопасности груза, нужно внимательно подойти к выбору провайдера логистики", - подчеркивает Павел Лисицин.

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