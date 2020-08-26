Основатель Amazon стал первым миллиардером с рекордными доходами

За год состояние Джеффа Безоса выросло почти на $86 млрд. Фото: unsplash.com

Состояние Джеффа Безоса, основателя Amazon, достигло $200 млрд.

Безос стал первым миллиардером в истории, чьи активы достигли такого уровня, сообщает Forbes.

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Основателю Amazon принадлежит 11,1% акций компании. С начала пандемии они подорожали более чем 55%.

За 12 месяцев состояние миллиардера выросло почти на $86 млрд.

Минфин США оштрафовал на $134,5 тыс. американского онлайн-ритейлера Amazon за нарушение санкционных программ, введенных Управлением по контролю за иностранными активами. Компания поставляла товары в Крым, Иран и Сирию.