Осенью взлетят цены на продукты и коммуналку - экономист

Осенью в Украине могут подорожать пищевые продукты и коммунальные услуги.

Автор: Елена ЛУЦЕНКЛ Подорожание отопления на 40-70% "ударит" по жителям городов

"Подорожает все, от продуктов питания до коммуналки. Нас ждет новый виток инфляции. К каким последствиям это приведет? Обычно в украинских реалиях сразу за всплеском инфляции шел этап девальвации. Но в ближайшее время курс будет стабильным. Это означает, что инфляция ударит по благосостоянию миллионов украинцев. Насколько сильно? Интуиция подсказывает, что мы все потеряем 20-30 процентов платежеспособности. Хуже всех миллионам пенсионеров. Для них ни девальвация, ни стабильность с ужасной инфляцией не несут ничего хорошего", - рассказал экс-министр финансов Игорь Уманский, пишет ТСН .

Подорожание отопления на 40-70 процентов ударит по жителям городов, прогнозирует эксперт.

"На его уплату гарантированно идет большая часть стоимости коммунальных услуг. Причина - подорожание газа и угля для обеспечения отоплением", - подытожил Уманский.

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Производство яиц в Украине сократилось. Из-за этого цены на них растут. В январе-июле этого года производство яиц в Украине сократилось на 14,4%, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение объемов производства в июле происходило 17 месяцев подряд, продолжалось с марта 2020-го. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.