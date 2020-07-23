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четверг, 23 июля 2020 15:47

Опубликовали список проблемных банков

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Опубликовали список проблемных банков
Для украинцев открыли реестр неплатежеспособных банков, в нем можно посмотреть статус всех активов, что будет выставлено на продажу в ближайшее время, в том числе права требования по кредитам, имущество и т. п pixabay.com

Фонд гарантирования вкладов физлиц совместно с ProZorro. Продажи открыл для публичного доступа Реестр активов неплатежеспособных банков.

Как указано в сообщении ProZorro. Продажи, по сути это единственный исчерпывающий перечень активов неплатежеспособных банков, выставляемых Фондом гарантирования вкладов через платформу ProZorro. По каждому объекту собраны данные и его основные характеристики (площадь, оценочная стоимость, место, заказчик торгов).

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В реестре можно посмотреть статус всех активов, что будет выставлено на продажу в ближайшее время, в том числе права требования по кредитам, имущество и тому подобное. Также реестр будет полезным для тех, кто до сих пор не рассчитался по кредиту: с его появлением заемщики будут знать конечную дату реализации своего долга и смогут обратиться в Фонд с тем, чтобы его погасить, или договориться о реструктуризации задолженности.

Среди государственных банков докапитализация нужна Укрэксимбанку, говорит в. о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова. Также есть несколько банков, которые еще до конца не решили проблему 2015 года. Тогда они взяли на балансы всякие активы, чтобы закрыть вопрос проблемных кредитов. Затем эти активы так и не продали

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