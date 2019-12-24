Оператора ГТС Украины сертифицировали: подробности

 
Ексклюзивы
1/5
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 171
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 1233
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 1881
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
2 Просмотров: 2178
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
3 Просмотров: 1485
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 396
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 2952
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 279
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 198
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2943
Фото
Все фото
3
13
3
3
7
Показали протокол по газу с Россией
Показали протокол по газу с Россией
&quot;Труднее всего найти поставщиков&quot; - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Видео
Все видео
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Раскрыли подробности договоренностей с РФ по газу
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Нафтогаз отозвал иск против Газпрома
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Дмитрий Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 225
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
2 Просмотров: 2178
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2943
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1305
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1359
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
Просмотров: 576
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
вторник, 24 декабря 2019 16:26

Оператора ГТС Украины сертифицировали: подробности

  Комментировать
Оператора ГТС Украины сертифицировали: подробности
Новый Оператор ГТС Украины полноценно заработает с 1 января 2020 года. Фото: Delo.ua

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных приняла решение о сертификации Оператора ГТС Украины.

"Поздравляю! Приняли решение об окончательной сертификации Оператора ГТС", - сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали протокол по газу с Россией

Соответствующее решение приняли 24 декабря на заседание комиссии.

Новый Оператор ГТС Украины полноценно заработает с 1 января 2020 года.

Нафтогаз оценил стоимость украинской газотранспортони системы в 3,2 млрд грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оператора ГТС Украины сертифицировали: подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Запустили украинский спутник

Кремль ввел войска в Афганистан

Верди написал оперу для египтян

Самое читаемое
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 37809
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине Просмотров: 19080
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
15
 Просмотров: 14571
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю Просмотров: 12240
Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
26
 Просмотров: 11610
Экономика
Экономист рассказал, за счет чего в Украине можно увеличить зарплаты
Экономист рассказал, за счет чего в Украине можно увеличить зарплаты
 Просмотров: 252
В Раде ничего не знают о контракте украинских компаний с Газпромом
В Раде ничего не знают о контракте украинских компаний с Газпромом Просмотров: 117
Премьер обещает разбираться с рейдерами за сутки
Премьер обещает разбираться с рейдерами за сутки Просмотров: 342
Стоимость отопления для украинцев может снизиться
Стоимость отопления для украинцев может снизиться Просмотров: 333
Укрпочта собралась продать 800 объектов недвижимости
Укрпочта собралась продать 800 объектов недвижимости Просмотров: 135
Больше всего комментируют
44
Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России
4
Украинцы выбрали политика года
3
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
2
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
1
Ни один Путин не причинит нашей стране столько вреда, как граждане, которые боятся перемен
Голосов: 22759
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua