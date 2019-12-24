Оператора ГТС Украины сертифицировали: подробности

Новый Оператор ГТС Украины полноценно заработает с 1 января 2020 года. Фото: Delo.ua

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных приняла решение о сертификации Оператора ГТС Украины.

"Поздравляю! Приняли решение об окончательной сертификации Оператора ГТС", - сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

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Соответствующее решение приняли 24 декабря на заседание комиссии.

Новый Оператор ГТС Украины полноценно заработает с 1 января 2020 года.

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