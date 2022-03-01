Оператор "Северного потока-2" думает подать на банкротство

В строительство газопровода вложили $11 млрд. Фото: Pexels

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта "Северный поток-2", рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на западные источники.

Такое решение рассматривают из-за санкций, которые объявили России после нападения на Украину.

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Nord Stream 2 AG зарегистрирована в Швейцарии и принадлежит Газпрому. В прошлом году она завершила проект газопровода из РФ в Германию стоимостью $11 млрд.

Mastercard заблокировала нескольким российским финансовым учреждениям доступ к платежной системе. Вторжение РФ стало разрушительным для народа Украины, говорится на сайте Mastercard.