Экономика России "летит в ад" - Шабунин

Россию ждет катастрофическая инфляция и безработица. ФОТО: pixabay.com

Придет безработица и падение доходов населения более чем на 10%, написал в собственном телеграмм-канале блогер Виталий Шабунин.

Он привел информацию о падении российской экономики, собранной Лигой антитраста.

"Банк ВТБ просит клиентов не производить обновления его мобильного приложения. Российское программное обеспечение разработано на базе кода Open Source. А иностранные разработчики начинают блокировать свои коды для российских пользователей и ПО", - говорится в сообщении.

Первым из-за массового оттока депозитов может обанкротиться банки Sberbank Europe вместе со своими хорватскими и словенскими подразделениями, согласно данным Лиги антитраста.

"Цена строительных материалов резко выросла до 40%. Вскоре это отразится на цене недвижимости", – отмечается в опубликованном сообщении.

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В то же время, в своем телеграмм-канале экснардеп Борислав Береза отметил, что российские олигархи "начали подозревать, что у них серьезные проблемы".

"В России наступил реальный экономический кризис, который не сравним с 2014 годом. Об этом на своей странице в телеграмме написал российский бизнесмен Олег Дерипаска. Он считает, что для выхода из кризиса нужны "реальные кризисные менеджеры", а не фантасты с пачкой презенташек (презентаций. – Gazeta.ua). Пересидеть, как в 2014-м не удастся", - говорится в сообщении в телеграмме.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.