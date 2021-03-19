ООН спрогнозировала, как изменится мировая экономка

В сентябре представители ООН предполагали, что экономика должна вырасти на 4,3%. Фото: unsplash

В ООН улучшили прогноз развития мировой экономики до 4,7%.

Такие данные отчета UNCTAD передает "Экономическая правда".

В сентябре представители ООН предполагали, что экономика должна вырасти на 4,3%. Однако в последнем отчете организации указано, что ожидают роста на 4,7%.

"Прогноз улучшился благодаря прогрессу вакцинации населения, а также недавно принятом пакета помощи экономике США в $1,9 трлн, который вероятно увеличит объем расходов потребителей", - говорится в публикации.

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В ООН прогнозируют, что несмотря на положительные изменения, мировая экономика потеряет около $10 трлн в 2021-м году. Также, по прогнозам Всемирного банка, около 250 млн человек окажутся за чертой бедности, если использовать границу $3,20 в сутки.

"Ложное возвращение к жесткой экономии после глубокой и разрушительной рецессии является главным риском для нашего мирового прогресса", - говорится в отчете.

В 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться. На нее повлияет монетарная политика НБУ и положительные тенденции на внешних рынках. Такое мнение высказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.