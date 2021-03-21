ООН оценила ущерб от пандемии Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 477
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
3 Просмотров: 738
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
7 Просмотров: 1872
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
3 Просмотров: 801
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 504
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1080
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 747
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 990
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2907
Фото
Все фото
7
3
5
5
8
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
Видео
Все видео
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
3 Просмотров: 801
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 423
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 720
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 207
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1080
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 марта 2021
1 Просмотров: 468
Мумія
Планував написати цю колонку раніше. Але відклав – ювілеї, знаєте, річниці. Великі імена, вікопомні події, перемоги й здобутки. На урочистому ...
воскресенье, 21 марта 2021 00:27

ООН оценила ущерб от пандемии Covid-19

  Комментировать
ООН оценила ущерб от пандемии Covid-19

Совокупный размер ущерба от экономического коронакризиса, к 2025 году достигнет 22 трлн долларов, сообщает Центр новостей ООН.

Отмечается, что пандемия уже привела к огромным экономическим последствиям, но они будут ощущаться на протяжении еще многих лет. По прогнозам, к 2025 году совокупный размер ущерба от нынешнего кризиса достигнет 22 триллионов долларов.

В ООН также сообщили, что члены Независимой группы по обеспечению готовности к пандемии коронавируса пришли к выводу, что пандемия застигла человечество врасплох. Ее нельзя было предотвратить, но подготовка к подобной катастрофе позволила бы спасти жизнь многих людей и избежать разрушительных последствий для системы здравоохранения и экономики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская экономика начнет восстановление. У Зеленского дали прогноз на 2021 год

"Если бы существующие системы (предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации), как глобальные, так и национальные, были достаточно эффективными, то многих самых тяжких последствий просто не было бы", – сказала председатель Группы Хелен Кларк.

Ранее в ООН улучшили прогноз развития мировой экономики до 4,7%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ООН оценила ущерб от пандемии Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
марта

В огне погибли 16 человек

Умерла легенда украинской социологии

Запатентовали новый музыкальный инструмент

Самое читаемое
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
5
 Просмотров: 19728
Порноактриса неожиданно покинула шоу &quot;Холостяк&quot;. Самые &quot;горячие&quot; фото соблазнительной участницы проекта
Порноактриса неожиданно покинула шоу "Холостяк". Самые "горячие" фото соблазнительной участницы проекта
6
 Просмотров: 13168
Голышом на Мальдивах и велосипедистка в мини-бикини. Какими снимками поражают звезды
Голышом на Мальдивах и велосипедистка в мини-бикини. Какими снимками поражают звезды
5
 Просмотров: 6219
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
13
 Просмотров: 6219
Вытирали нос и смотрели в телефон. ОПЗЖ не аплодировали выступлению в поддержку Украины
Вытирали нос и смотрели в телефон. ОПЗЖ не аплодировали выступлению в поддержку Украины
5
 1 Просмотров: 5040
Экономика
Какие изменения ждут курс доллара на этой неделе
Какие изменения ждут курс доллара на этой неделе Просмотров: 234
Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось - МВФ
Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось - МВФ Просмотров: 252
Какие квартиры чаще всего покупают украинцы
Какие квартиры чаще всего покупают украинцы Просмотров: 324
Гривну поддержит слабый доллар - спрогнозировали курс осенью
Гривну поддержит слабый доллар - спрогнозировали курс осенью
 Просмотров: 378
Суд арестовал все имущество и 100% акций "Мотор Сичи"
Суд арестовал все имущество и 100% акций "Мотор Сичи" Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
7
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
6
В МВД прокомментировали акцию под Офисом президента
3
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
3
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
2
Ученые выяснили причину тромбов после прививки AstraZeneca
Голосов: 26315
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть