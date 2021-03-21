ООН оценила ущерб от пандемии Covid-19

Совокупный размер ущерба от экономического коронакризиса, к 2025 году достигнет 22 трлн долларов, сообщает Центр новостей ООН.

Отмечается, что пандемия уже привела к огромным экономическим последствиям, но они будут ощущаться на протяжении еще многих лет. По прогнозам, к 2025 году совокупный размер ущерба от нынешнего кризиса достигнет 22 триллионов долларов.

В ООН также сообщили, что члены Независимой группы по обеспечению готовности к пандемии коронавируса пришли к выводу, что пандемия застигла человечество врасплох. Ее нельзя было предотвратить, но подготовка к подобной катастрофе позволила бы спасти жизнь многих людей и избежать разрушительных последствий для системы здравоохранения и экономики.

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"Если бы существующие системы (предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации), как глобальные, так и национальные, были достаточно эффективными, то многих самых тяжких последствий просто не было бы", – сказала председатель Группы Хелен Кларк.

Ранее в ООН улучшили прогноз развития мировой экономики до 4,7%.