"Онлайн-компенсация" от государства: как не попасть на крючок преступников

Преступники пользуются непростым положением, в которое попали люди из-за карантина, обещая им большую сумму "онлайн-компенсации" якобы от государства. Однако, это просто еще один крючок, на который мошенники ловят доверчивых украинцев.
Украинцам обещают компенсацию на оплату коммунальных или медицинских услуг, или выплату в связи с заражением коронавирусом, сообщает Национальный банк.
Также мошенники могут предложить компенсировать угодно – оплату товаров иностранного производства, неиспользованные медицинские услуги и тому подобное.
Сначала потенциальная жертва получает смс-сообщение, которое направляет ее на мошеннический сервис. На экране появляется информация, что пользователю назначена "кругленькая" сумма компенсации, например, 50 тыс. грн. Но, чтобы получить деньги, необходимо оплатить незначительную комиссию – 100-200 грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенники продают медали от Нацбанка: подробности
Иногда мошенники на этом не останавливаются. После уплаты комиссии они просят оплатить средства за формирование счета, верификацию и другие фальшивые услуги.
Получив подобное сообщение, нужно проверить информацию через надежные источники. По вопросам компенсации от государства лучше обратиться в профильное государственное учреждение по вашему месту жительства.
Мошенники создают вредоносные программы для мобильных телефонов, с помощью которых воруют данные пользователей.
Комментарии