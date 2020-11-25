"Онлайн-компенсация" от государства: как не попасть на крючок преступников

Украинцам обещают компенсацию на оплату коммунальных или медицинских услуг, или выплату в связи с заражением коронавирусом. Фото: pixabay.com

Преступники пользуются непростым положением, в которое попали люди из-за карантина, обещая им большую сумму "онлайн-компенсации" якобы от государства. Однако, это просто еще один крючок, на который мошенники ловят доверчивых украинцев.

Украинцам обещают компенсацию на оплату коммунальных или медицинских услуг, или выплату в связи с заражением коронавирусом, сообщает Национальный банк.

Также мошенники могут предложить компенсировать угодно – оплату товаров иностранного производства, неиспользованные медицинские услуги и тому подобное.

Сначала потенциальная жертва получает смс-сообщение, которое направляет ее на мошеннический сервис. На экране появляется информация, что пользователю назначена "кругленькая" сумма компенсации, например, 50 тыс. грн. Но, чтобы получить деньги, необходимо оплатить незначительную комиссию – 100-200 грн.

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Иногда мошенники на этом не останавливаются. После уплаты комиссии они просят оплатить средства за формирование счета, верификацию и другие фальшивые услуги.

Получив подобное сообщение, нужно проверить информацию через надежные источники. По вопросам компенсации от государства лучше обратиться в профильное государственное учреждение по вашему месту жительства.

Мошенники создают вредоносные программы для мобильных телефонов, с помощью которых воруют данные пользователей.