ОККО использует Куюна и НАУ, чтобы утопить конкурентов и продавать бензин по завышенным ценам - Косянчук

Компании ОККО, WOG и SOCAR используют карманную организацию "Консалтинговая группа А-95" Сергея Куюна и "Нефтегазовую ассоциацию Украины" для дискредитации конкурентов и получения сверхприбылей на продаже топлива.

Об этом заявил экс-глава ассоциации участников рынка "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" (сейчас "Нефтегазовая ассоциация Украины", НАУ) Леонид Косянчук, говорится в журналистском расследовании "Особливий погляд", передает УНН.

"Это проявления недобросовестной конкуренции, которая замаскирована под борьбу с нелегальным рынком... они борются с теми компаниями, которые держат более умеренные цены. Как с ними бороться по-другому? Как сделать так, чтобы часть потребителей от них перешло к ним? От тех к другим? Надо опорочить их репутацию", - говорит Леонид Косянчук.

По его словам, в "объективности" Куюна уже никто из участников рынка не сомневается.

Как известно, на днях возле АЗС сетей появились билборды вот с довольно скандальными надписями. Всего 400 бордов по всей Украине. Их заказала Нефтегазовая ассоциация Украины. Якобы это часть кампании по борьбе с нелегальным рынком топлива в Украине.

Кроме бордов - за последнее время на телевидении, в интернет-СМИ и соцсетях были опубликованы десятки якобы обличительных материалов о работе отдельных сетей АЗС.

Однако участники рынка и эксперты называют это медиа атакой на конкурентов, которые предлагают водителям демократичные цены, чем так называемые "лидеры рынка". По оценкам профильных экспертов, стоимость такой кампании исчисляется в миллионах гривен.

"По самым такими простыми подсчетам, эта программа с бордов где-то 7,5-8 миллионов гривен стоит. Как вы думаете, неприбыльная организация, а ассоциация - это неприбыльная организация - имеет такие деньги? Или не имеет? А если она такие деньги и платит, то где она их взяла? И кто, собственно говоря, был спонсором этой всей истории? Финансовым спонсором, имеется в виду", - говорит Леонид Косянчук.

Те компании, которые сегодня входят в НАУ и платят за эту информационную кампанию попросту хотят на каждом литре получать вместо рыночных 3,5 грн 7-11 грн с каждого литра проданного топлива.

Как известно, недавно в сеть попали финансовые документы по поступлениям средств на счет консалтинговой компании "А-95" (директор Сергей Куюн):

· 2019-го на счета компании поступило 4,2 миллиона гривен, из которых 1,4 миллиона - от АО "Концерн Галнафтогаз" (сеть ОККО);

· в 2020 общая сумма поступлений – 4,6 млн грн, от АО "Концерн Галнафтогаз" - почти 1,30 млн гривен.

· еще один большой донор - Нефтегазовая ассоциация Украины, которая платит по меньшей мере 400 000 гривен ежемесячно на счет ЧП Куюн.

"Я думаю очень хороший заработок и теперь мы понимаем, что Сергей Куюн и вся эта шарашкина контора - консалтинговая группа А-95 и Неля Привалова со своей Нефтегазовой ассоциацией просто отрабатывают эти гонорары, которые им платит ОККО", - говорит глава Антикоррупционного сообщества Украины Роман Лаврив.