Огурцы "взлетели" в цене

Несмотря на подорожание огурцов, спрос на них остается высоким. Фото: Depositphotos

С начала недели огурцы подорожали на 29%.

Цены выросли из-за ограниченного предложения сезонных овощей на рынке, пишет East Fruit.

В то же время некоторые хозяйства уже начали собирать огурцы второго севооборота.

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На рынке в основном торгуют почвенным огурцом невысокого качества. Покупатели ищут качественные тепличные овощи.

Несмотря на подорожание огурцов, спрос на них остается высоким.

В этом сезоне в Украине помидоры и огурцы дорогие из-за погодных условий. На Закарпатье подтопило теплицы. На юге плохой урожай получили из-за холодного июня. С другой стороны, площади под грунтовые помидоры и огурцы последние 4 года постоянно сокращаются. Меньше овощей отправляют на переработку.