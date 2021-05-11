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вторник, 11 мая 2021 10:15

Огурцы начали резко дешеветь

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Огурцы начали резко дешеветь
В супермаркетах огурцы сейчас стоят 40-70 грн. Фото: Елена Луценко

В Украине начали дешеветь огурцы. Оптовые цены опустились до 20-28 грн/кг. В конце апреля килограмм предлагали по 65 грн. В супермаркетах огурцы стоят 40-70 грн.

В продаже имеются отечественные и импортные тепличные огурцы. Оптовые цены уже сравнялись с прошлогодними, минимальная стоимость составляет 20 грн/кг. Оптовая цена будет падать, когда начнут собирать урожай огурцов из почвы, пишет today.ua.

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Также начала дешеветь клубника. Сейчас ее на рынках продают по 140-160 грн/кг. Перед Пасхой ягода стоила 200 грн/кг. В этом году ожидают небольшие урожаи клубники из-за холодной погоды и заморозов. Дешевой ягоды не будет, прогнозируют аграрии.

Огурцы из теплиц в апреле стоили дороже за последние пять лет. Из-за холодной погоды этот овощ медленно созревал.

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