Огурцы и груши продолжают дорожать: как изменились цены на овощи и фрукты

На прошлой неделе, с 14 по 21 августа, подешевели почти все виды томатов. На торговых площадках снижались цены на картофель и сельдерей.

Цена на огурцы за неделю повысилась на 7-9 грн/кг. 21 августа она составляла 20-27 грн/кг. Существенно подорожала цветная капуста. Незначительно выросли цены на свеклу, чеснок и перец "Белозерка". На рынке зелени подорожали укроп и петрушка, пишет EastFruit.

В фруктово-ягодном сегменте подешевели нектарин, виноград и арбузы. После двухнедельного роста, снизилась цена на малину, в связи с началом сезона. Подорожали сливы и груши.

Автор: EastFruit Цены за 14-21 августа

В июле темпы роста цен на сырые продукты питания существенно снизились. Этому способствовало поступление нового урожая, восстановление работы транспорта, наращивание импорта в течение последних месяцев. Из-за этого еще больше подешевели картофель, лук, капуста, помидоры. Снизились цены на сахар и свинину. Замедлился рост цен на огурцы, кабачки, чеснок, яйца и молоко.