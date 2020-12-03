Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема

Смс-код позволяет мошенникам оформить онлайн-кредит на доверчивого гражданина. Фото: pexels.com

В Украине появился новый вид финансового мошенничества. Злоумышленники предлагают украинцам отказаться от несуществующего кредита и сообщить код из смс.

Схема работает так: звонят "представители банка". Они сообщают, что от вас поступила заявка на оформление онлайн-кредита, которую вы на самом деле не делали, рассказывает liga.net.

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Чтобы "отменить" ее вам предлагают продиктовать код из смс-сообщения. На самом деле этот код позволяет мошенникам оформить онлайн-кредит на доверчивого гражданина. Кредитные средства получают злоумышленники, а человек становится должником банка или микрофинансовой организации.

Мошенники через интернет обманули более 200 человек. В соцсетях они размещали объявления о продаже медицинских масок и антисептиков.