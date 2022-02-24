Офис президента сообщил, как сейчас работают банки, железная дорога, заправки и супермаркеты

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о текущей ситуации в экономике. Фото: Офис президента

Все предприятия Украины работают в штатном режиме.

Об этом на брифинге сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, информирует Frontnews.

Банковская система тоже работает в штатном режиме, введены лимиты до 100 тыс. на снятие наличных. Безналичные расчеты не ограничены, система электронных платежей работает исправно.

Были перебои с оплатой картой за товары и услуги, это локальные проявления кибератак.

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АЭС, ГЭС работают, там была усилена охрана несколько недель назад, сегодня она еще усилена

Поезда курсируют в направлениях на запад и в центр, есть эвакуационные поезда из Луганской и Донецкой области. В целом Укрзализныця работает в чрезвычайном режиме. Некоторые поезда к востоку отменены.

Заправки столкнулись со спекулятивным спросом, потому есть дефицит топлива.

В крупных сетях супермаркетов складские запасы имеются на 15 дней. Ситуация может измениться из-за спекулятивного спроса, но в ближайшее время будут приняты меры.

Сегодня, 24 февраля, в пять часов утра Россия развязала полномасштабную войну против Украины.