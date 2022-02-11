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пятница, 11 февраля 2022 16:51

Одобрена дополнительная макрофинансовая помощь Украине EUR1,2 млрд  

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Одобрена дополнительная макрофинансовая помощь Украине EUR1,2 млрд  
Государства-члены ЕС готовы предоставить макрофинансовую помощь Украине. Фото: pravda.com.ua

Решение Еврокомиссии (ЕК) предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере EUR1,2 млрд. утвердил Совет Европейского Союза в пятницу.

Чтобы решение вступило в силу, его должен одобрить Европарламент. Это должно произойти в ближайшее время, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Нынешняя геополитическая напряженность оказывает серьезное экономическое влияние на Украину. Государства-члены (ЕС) готовы оказать макрофинансовую помощь в размере EUR1,2 млрд. Сегодня мы решили поддержать предложение Еврокомиссии, чтобы эта помощь немедленно поступила в Украину", - заявил председательствующий в Совете ЕС министр экономики, финансов и восстановления Франции Бруно ле Мэр.

Экстренная макрофинансовая помощь рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух траншей. Срок предоставления второго транша будет зависеть от выполнения Киевом предварительных политических условий и реализации программы МВФ.

"Постоянные угрозы безопасности уже вызвали значительный отток капитала из Украины. Она теряет доступ к международным рынкам капитала из-за повышенной геополитической неопределенности, что влияет на экономическую ситуацию", - сообщила пресс-служба Совета ЕС.

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1 сентября 2017 вступило в силу Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной. Кроме продвижения более глубоких политических и экономических связей и общих ценностей, документ предусматривает программу реформ, направленных на борьбу с коррупцией, создание независимой судебной системы, соблюдение верховенства права и улучшение деловой деятельности.

В период с 2014 по 2021 год ЕС провел пять операций макрофинансовой помощи Украине, кредиты по которым составляли EUR5 млрд, кроме других инструментов поддержки.

1 февраля 2022 года ЕК внесла предложение о дополнительной макрофинансовой помощи Украине в EUR1,2 млрд в виде кредитов для укрепления стабильности.

Эммануэль Макрон во время недавнего визита в Киев тоже объявил о такой же сумме помощи, но со стороны Франции. Он назвал это "госгарантиями для финансирования украинских проектов французских компаний" в рамках договоренности, достигнутой еще в мае.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Россия намерена сломать всю систему безопасности Европы.

"Россия стремится давить на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас подвергнута сомнению", - заявил Боррель.

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11
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