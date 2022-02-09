Боррель объяснил, чего хочет Путин

Путина беспокоит система безопасности в Европе. Фото: ТАСС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Россия намерена сломать всю систему безопасности Европы.

Об этом он сказал на мероприятии, организованном посольством Франции в США, трансляция которого велась в Twitter Европейской службы внешних связей.

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"Россия стремится давить на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас подвергнута сомнению", - заявил дипломат.

Расширение НАТО также беспокоит Россию.

"Для России важна не Украина. Для России важна архитектура безопасности в Европе. Архитектура, которую поставили под сомнение. У них есть опасения в сфере безопасности, и они хотят говорить о них", - пояснил Боррель.

Москва, по мнению дипломата, давит на Киев, чтобы появился повод "сесть и обсудить то, что для нее важно".

По оценкам американских источников, Россия сосредоточила 70% ресурсов, необходимых для полномасштабного вторжения. В Украине считают, что базовым сценарием России является дестабилизация внутренней ситуации в Украине, которую Кремль пытается добиться разными методами. В частности, путем "вбивания клина" между нашей страной и международными партнерами.