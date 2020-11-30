Одноразовая помощь бизнесу обойдется государству в 15 миллиардов

Пособие в размере 8 тыс грн может касаться 2 млн украинцев. Фото: pexels.com

Для одноразовой помощи, предусмотренной президентским законопроектом о помощи бизнесу и гражданам, из Covid-фонда надо выделить 15 млрд грн.

Пособие в размере 8 тыс. грн может касаться 2 млн украинцев. В случае введения, выплаты будут осуществляться с помощью государственного онлайн сервиса "Дія", по заявлению гражданина, рассказывает Экономическая правда.

Также Комитет ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Раде включить законопроект в повестку дня сессии, сократить срок подачи альтернативных ему законопроектов, а также сроки рассмотрения документа в первом чтении.

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"Это крайне важный и амбициозный проект. В Украине еще не было такого, чтобы государство за две-три недели компенсировало потери 1,5-2 миллионам граждан электронным способом. Мы сможем не только разорвать цепочку заболеваемости с помощью внедрения локдауна, но и помочь тем домохозяйствам, кто в этом нуждается, встретить достойно Новый год. И главным делом в следующем году будет обеспечить экономический рост уже здоровой нации украинцев", - подчеркнул Комитет.

Социальные инициативы, анонсированные президентом Владимиром Зеленским, планируют финансировать из фонда борьбы с Covid-19.