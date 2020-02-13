Один из крупнейших мировых операторов купил половину акций украинского порта

DP World введет в работу терминала инновации, IT-решения и свою глобальную экспертизу. Фото: agroportal.ua

51% акций порта "Южный" в Одесской области покупает глобальный оператор DP World.

Он является одним из мировых лидеров портовой отрасли, сообщает пресс-служба Контейнерного терминала ТИС (порт "Южный").

Операцию реализовала инвестиционная компания SD Capital.

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По словам совладельца и партнера ТИС SD Capital Андрея Ставницера, это слияние является одним из пяти крупнейших прямых M&A от иностранного инвестора, которые происходили в украинской инфраструктурной отрасли.

Он также рассказал, что DP World введет в работу терминала инновации, IT-решения и глобальную экспертизу.

"Контейнерному терминалу наше партнерство позволит сосредоточиться на оттачивании качества услуг, сфокусироваться на интермодальности и развитии индустриального парка", - рассказал Ставницер.

Филипп Грушко, партнер SD Capital, заявил, что это слияние окажет критически важное влияние на украинский логистический сектор.

"Страна, в которой есть DP World, - важный игрок на мировом рынке морских перевозок и глобальной торговли. Преимущества этого соглашения почувствуют не только ее непосредственные участники, но и вся страна. Это знак качества для инвестиционного климата страны и опора для дальнейшего роста" - сказал Грушко.

Первоначально DP World планирует внедрить в работу ТИС-КТ новейшие IT-решения и глобальную экспертизу группы, фокус на интермодальном сегменте грузоперевозок, усиление команды терминала лучшими специалистами со всего мира, развитие на собственных, уже выкупленных ТИС землях индустриального парка по примеру крупнейшей свободной экономической зоны Jebel Ali Free Zone.

Несмотря на высокий уровень коррупции и недоверие к судебной власти, в Украине достаточно прозрачных и привлекательных для международных инвесторов бизнесов, сообщил посол Израиля в Украине Джоэль Лион. По его словам, первым регионом, куда стал заходить большой израильский бизнес, стала Львовская область. Одно из главных условий сотрудничества - законная и прозрачная деятельность компаний.