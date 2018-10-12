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пятница, 12 октября 2018 15:54

"Обошли Папуа - Новую Гвинею" - Украину признали самой бедной в Европе

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&quot;Обошли Папуа - Новую Гвинею&quot; - Украину признали самой бедной в Европе
Украина заняла 134 мисцке в мире. Фото: politeka.net

Согласно обновленным данным Международного валютного фонда (МВФ), Украина стала самой бедной страной в Европе.

В новом отчете МВФ по показателю ВВП на душу населения Молдова нас обошла, - сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на странице в Facebook.

"А мы обошли Папуа - Новую Гвинею. В новом отчете МВФ не только увеличен показатель ВВП Украины, но и был пересмотрен ВВП и других стран ", - отметил Компаниец.

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Так, кардинально были изменены показатели Молдовы, что привело к существенному улучшению ее результатов.

Теперь Молдова занимает 133 место в мире с 2694,469 долларами ВВП на душу населения, а Украина - 134 место в мире с 2656,01 долларами ВВП на душу населения.

Украине нужно выполнить минимум 4 условия, чтобы продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом.

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