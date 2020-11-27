Обновленный госбюджет-2021: кому и на сколько урезали расходы

Общая сумма расходов госбюджета составляет 1,328 трлн грн. Фото: unsplash

Утвержденный Кабмином вариант госбюджета на 2021 год предусматривает уменьшение расходов на Министерство образования и науки, Минсоцполитики, а также повышение минималки в конце года.

Общая сумма расходов госбюджета составляет 1,328 трлн грн, написал первый заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, на 4 млрд грн уменьшили расходную часть для Министерства образования и науки. У Минэкономики забрали 1,8 млрд грн, зато аграрные дотации увеличили на 500 млн грн.

Министерству социальной политики сократили расходы на 9 млрд грн, с них финансирование Пенсионного фонда уменьшили на 8 млрд грн.

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Расходы увеличили Министерству обороны на 100 млн грн, Министерству здравоохранения - на 4 млрд грн.

Повышение минималки до 6,5 тыс. грн планируют перенести на декабрь 2021 года.

26 ноября Кабинет министров утвердил проект Госбюджета ко 2-му чтению в Верховной Раде.