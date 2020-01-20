Обмен валюты по-новому: что изменится в апреле 2020-го

Отменили обязательную подпись кассира, клиента и оттиск штампа на расчетных документах РРО. Фото: Politeka

Обменникам и банкам разрешили использовать программные регистраторы расчетных операций при купле-продаже валюты.

Также при обмене валюты кроме бумажных счетов появятся электронные, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

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Кроме того, отменили обязательную подпись кассира, клиента и оттиск штампа на расчетных документах РРО.

Изменения заработают с 19 апреля 2020 года. Это предусмотрено законом "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

В сентябре прошлого года депутаты приняли закон об использовании программных регистраторов. Вскоре их должны установить физлица-предприниматели 2-4 категории. В то же время изменения не касаются ФОПов на первой группе налогообложения.