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среда, 02 декабря 2020 14:53

Обещания Зеленского о минималке в 6,5 тыс. грн подвинули во времени

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Обещания Зеленского о минималке в 6,5 тыс. грн подвинули во времени
Сначала планировали 6 500 грн с июля.

В государственный бюджет 2021 года рост минимальной зарплаты закладывается в 2 этапа - до 6 тыс. грн с 1 января, а до 6,5 тыс - с декабря. Об этом на заседании правительства в среду сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет LB.ua

В августе этого года президент Владимир Зеленский заявлял: "Это не просто обещания. 5 тысяч гривен - это первое увеличение. Мы точно знаем, что можем увеличить до 6,5 тысяч. Опасно это делать в короткие сроки. Но правительство и Национальный банк уверены, что в начале 2021 года минимальная зарплата будет на уровне 6 тысяч гривен, а потом в середине года - 6,5 тысяч".

В июне Зеленский поручил правительству за год поднять минимальную зарплату на 40% - с 4723 до 6, 5 тыс. грн.

С сентября этого года минималку уже повысили до 5 тыс. грн.

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В октябре средняя зарплата составила 12 174 грн. Самый высокий уровень зарплат в Киеве - 17 494 грн. Самый низкий - в Черновицкой области 9926 грн.

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