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суббота, 22 августа 2020 14:27

Зеленский рассказал, когда и на сколько повысят минималку

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Зеленский рассказал, когда и на сколько повысят минималку
Зеленский: в начале 2021 минимальная зарплата будет на уровне 6 тыс гривен. Фото: reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что минимальную заработную плату опасно увеличивать в короткие сроки, однако по его мнению государственный бюджет выдержит такое увеличение. Об этом он сообщил в интервью "Украине 24".

"Это не просто обещания. 5 тыс гривен - это первое увеличение. Мы точно знаем, что можем увеличить до 6,5 тыс. Опасно это делать в короткие сроки. Но правительство и Национальный банк уверены, что в начале 2021 минимальная зарплата будет на уровне 6 тыс гривен, а потом в середине года - 6,5 тыс", - рассказал Зеленский.

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Правительство предлагает до июля 2021 повысить минимальную зарплату на треть.

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