На сколько выросла реальная зарплата в октябре

Самый высокий уровень зарплат в Киеве – 17 494 грн. Фото: unsplash.com

В октябре 2020 года реальная заработная плата в Украине выросла на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С сентября 2020-го зарплата возросла на 0,5%.

В прошлом месяце средняя номинальная зарплата составила 12 174 грн. Это на 1,5% больше, по сравнению с сентябрем этого года, и на 13,5% больше показателя октября 2019-го, сообщает Экономическая правда.

Наибольший рост средней зарплаты штатных работников зафиксировали в Черновицкой и Херсонской (20,9%), Ровенской и Николаевской (19,7%), Закарпатской (19,1%), Ивано-Франковской (19%), Кировоградской (18,9%), Тернопольской (18,4%) областях.

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Самый высокий уровень зарплат в Киеве – 17 494 грн. Самый низкий – в Черновицкой области. Там штатные работники в среднем получают 9926 грн.

В годовом измерении в прошлом месяце выросли зарплаты в отрасли здравоохранения и социальной защиты на 54%, в сфере искусства, спорта и развлечений - на 35,4%, образования - на 17,7%, информации и телекоммуникаций - на 17,6 %, в профессиональной, научной и технической деятельности - на 15,7%, в строительстве - на 9,8%, в сельском хозяйстве - на 9,5%.

Запланированное на июль повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн перенесут. Новая дата – 1 декабря 2021 года.