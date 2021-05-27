Объявили цены на газ по годовому тарифу - у кого дешевле

Газоснабжающие компании начали объявлять на июнь базовые годовые и месячные цены. Предложения в месяц колеблются в пределах от 7,99 грн до 11,89 грн/куб. Годовые цены стартуют от 7,80 грн до 13,50 грн.

Поставщики ООО "ЙЕ энергия", "Мегаватт энерго сервисная компания", "ТАС энергия страны" предложили годовую и месячную цены - 7,99, 8,09 и 11,22 грн за кубометр соответственно. В ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания" стоимость кубометра газа в июне будет 8,50 грн, а годовое предложение - 13,50 грн, пишет "ГазПравда".

Автор: Елена Луценко Предложения компаний за месяц колеблются в пределах от 7,99 грн до 11,89 грн за кубометр

В "Закарпатье энергосбыт", "Газпромпостач", "Гласкомерц" наоборот летнее предложение выгоднее. Компания "КиевГазЕнерджи" еще не обнародовала своё летнее предложение и месячную цену газа на июнь. Месяц назад у нее перестал работать сайт. Компанию через это нарушение ждет проверка и санкции от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Новые ценовые предложения от поставщика последней надежды пока неизвестны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы

По условиям действия базовых годовых тарифных планов, цены на газ в течение 12 месяцев могут изменяться только в сторону понижения. С 1 мая летние предложения действуют как базовые. Всех потребителей, которые ранее пользовались месячными предложениями, поставщики автоматически перевели на годовые продукты.

Газовым компаниям запретили брать с потребителей плату за смену поставщика. Это решение 26 мая приняла Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в области энергетики и коммунальных услуг. Каждый потребитель имеет право выбирать поставщика по своему усмотрению.