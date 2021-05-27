Объявили цены на газ по годовому тарифу - у кого дешевле

 
Ексклюзивы
1/5
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Просмотров: 387
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 225
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1854
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 261
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 1440
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 900
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 972
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 666
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 504
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Исчезновение украинки в турецких горах: поиски могут прекратить
Просмотров: 567
Фото
Все фото
15
5
5
4
6
&quot;Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли &quot;
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Видео
Все видео
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 225
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1746
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 405
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 459
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 мая 2021
1 Просмотров: 18
Описання дощу
Недавно випав один такий дощ, якого я ніколи не бачив, скільки живу. Він пішов, як і годиться, з великої хмари, тільки без розгону, без перших ...
четверг, 27 мая 2021 16:40

Объявили цены на газ по годовому тарифу - у кого дешевле

  Комментировать

Газоснабжающие компании начали объявлять на июнь базовые годовые и месячные цены. Предложения в месяц колеблются в пределах от 7,99 грн до 11,89 грн/куб. Годовые цены стартуют от 7,80 грн до 13,50 грн.

Поставщики ООО "ЙЕ энергия", "Мегаватт энерго сервисная компания", "ТАС энергия страны" предложили годовую и месячную цены - 7,99, 8,09 и 11,22 грн за кубометр соответственно. В ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания" стоимость кубометра газа в июне будет 8,50 грн, а годовое предложение - 13,50 грн, пишет "ГазПравда".

Автор: Елена Луценко
  Предложения компаний за месяц колеблются в пределах от 7,99 грн до 11,89 грн за кубометр
Предложения компаний за месяц колеблются в пределах от 7,99 грн до 11,89 грн за кубометр

В "Закарпатье энергосбыт", "Газпромпостач", "Гласкомерц" наоборот летнее предложение выгоднее. Компания "КиевГазЕнерджи" еще не обнародовала своё летнее предложение и месячную цену газа на июнь. Месяц назад у нее перестал работать сайт. Компанию через это нарушение ждет проверка и санкции от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Новые ценовые предложения от поставщика последней надежды пока неизвестны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы

По условиям действия базовых годовых тарифных планов, цены на газ в течение 12 месяцев могут изменяться только в сторону понижения. С 1 мая летние предложения действуют как базовые. Всех потребителей, которые ранее пользовались месячными предложениями, поставщики автоматически перевели на годовые продукты.

Газовым компаниям запретили брать с потребителей плату за смену поставщика. Это решение 26 мая приняла Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в области энергетики и коммунальных услуг.

Каждый потребитель имеет право выбирать поставщика по своему усмотрению.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Объявили цены на газ по годовому тарифу - у кого дешевле». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

"Як тебе не любити, Києве мій" впервые исполнили для москвичей

Буковель с Буковиной: президент спутал украинские регионы

Начали строительство обсерватории

Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья

Кремль взялся за преследование украинцев в Чехии

Террористы захватили заложников

Человек впервые поднялась в стратосферу

Общественного активиста забили до смерти в собственном дворе

Самое читаемое
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
5
 Просмотров: 8766
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 6723
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
10
 Просмотров: 4455
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
5
 Просмотров: 3402
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
 Просмотров: 2664
Экономика
Проект Минцифры и Favbet поможет диджитализации сельских библиотек
Проект Минцифры и Favbet поможет диджитализации сельских библиотек Просмотров: 9
Украинское масло в польском супермаркете стоит дешевле
Украинское масло в польском супермаркете стоит дешевле Просмотров: 288
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
 Просмотров: 387
Как продать пай, находящейся в аренде
Как продать пай, находящейся в аренде Просмотров: 378
УКАБ просит Минэкономики приложить усилия для отмены решений ОАСК по квотированию импорта минудобрений
УКАБ просит Минэкономики приложить усилия для отмены решений ОАСК по квотированию импорта минудобрений Просмотров: 27
Больше всего комментируют
6
Депутаты разрешили русский язык
6
Порошенко в 2014-2015 годах подписал несколько решений СНБО, чтобы "трубу Медведчука" вернули государству - Турчинов
5
Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину
5
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
3
Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси
Голосов: 26498
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть