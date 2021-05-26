Запретили взимать плату за смену поставщика газа

Газовым компаниям запретили брать с потребителей плату за смену поставщика газа. Это решение 26 мая приняла Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Автор: Елена Луценко Поставщик имеет право решать, принимать ли обратно в обслуживание потребителя, который ушел в другую компанию

Каждый потребитель имеет право выбирать поставщика по своему усмотрению. Компании-поставщики не имеют права требовать финансовую компенсацию в связи с изменением поставщика.

Действующий поставщик не вправе устанавливать условия для прекращения договора поставки, которые ограничивают право потребителя на изменение поставщика.

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Регулятор разрешил газопоставляющим компаниям самостоятельно принимать решение о том, разрешить ли потребителю снова вернуться на годовой контракт после перехода на месячную цену. Поставщик имеет право решать, принимать ли обратно в обслуживание потребителя, который ушел к другому поставщику.

Всех потребителей газа с 1 мая автоматически перевели на летний тариф. Газоснабжающие компании прописали фиксированную стоимость топлива на следующие 12 месяцев. Пользователи могут подать заявление и перейти на месячный, сезонный или квартальный план. Цена для них будет меняться после его окончания. Самую низкую годовую стоимость предложила государственная компания "Еводатрейд КП Луцкводоканал" - 7,88 грн за кубометр.