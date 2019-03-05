Объяснили, почему подорожают велосипеды. Фото с открытых источников.

В Украине подорожают велесипеды.

Профильные специалисты говорят что это связано с ужесточением экологических норм в Китае. Также на ситуацию влияет экономическая война страны с США, что приводит к удорожанию металла. Все это скажется на цене производства.

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Цены вырастут на 5-7%. Касается это и велосипедов отечественного производства. Ведь даже велосипеды, которые собирают в Украине, почти полностью состоят из импортных деталей ", - рассказали в утреннем эфире "Завтрака с 1 + 1".

Сейчас современные велосипеды в Украине стоят не менее 5 тыс. гривен.

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