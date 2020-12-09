Объяснили, почему падают цены на золото и серебро

Сдерживают снижение цен на золото новости о подготовке новой массовой финансовой поддержки экономики США. Фото: pixabay

Цены на золото и серебро несколько снизились на фоне новостей о вакцине от Covid-19.

Инвесторы могут отказаться от хранения средств в активах, что касается и драгоценных металлов, пишет Минфин.

Ранее американский регулятор подтвердил эффективность вакцины, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Это вызвало новый всплеск оптимизма на рынках. Из-за этого некоторые игроки начинают избавляться золота. При этом пока удешевление драгоценного металла достаточно умеренное.

Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,6% до $1863,7 за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 1,2%, до $24,44 за унцию.

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Накануне цена на золото достигала максимальной отметки с 23 ноября. Сегодня давление на котировки оказывают новости вокруг вакцины от коронавируса.

Аналитик ED&F Man Capital Markets Эдвард Мейр считает, что сдерживают снижение цен на золото новости о подготовке новой массовой финансовой поддержки экономики США. Они будут поддерживать котировки драгоценного металла до конца года. Дело в том, что золото рассматривается как средство защиты от инфляции, которая может возникнуть в результате вливания в экономику еще почти $1 трлн.

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