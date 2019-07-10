Объяснили, какие изменения нужны в Трудовой кодекс

Украинцам надо позволить работать по гибкому графику, считает эксперт. Фото: Погляд

В Украине нужно изменить трудовое законодательство. В частности обновить Кодекс законов о труде, принять новые законодательные акты, рассказала Gazeta.ua эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

"Бизнес существенно изменился. Преимущественно работает по гибкому графику. Правда работодателям приходится менять внутренний трудовой распорядок, получать специальные разрешения. Работникам - писать объяснительные записки. Проблема в том, что в трудовом кодексе до сих пор нет понятий гибкий график или удаленная работа", - объясняет эксперт рынке труда.

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По ее словам, прийти в офис в 9:00, а уйти в 18:00 - это не одно и тоже, что отработать 8 часов.

"Если мы говорим о работе на результат, то работодателей не интересует, сколько часов работает человек. Главное, чтобы вовремя выполнил работу. Для других можно установить обязательное количество рабочих часов в неделю. Пусть рассчитывают и распределяют свое время самостоятельно", - говорит Татьяна Пашкина.

Минсоцполитики предлагает закрепить в Трудовом кодексе понятие гибкий график, удаленная работа и самостоятельная организация рабочего времени. Соответствующий законопроект обнародован 25 июня.