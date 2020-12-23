Объяснили, как отличить настоящий платежный сайт от фейкового

Фактически, жертва собственноручно переводит мошеннику свои деньги. Фото: unsplash

Фейковый сайт выглядит почти так же, как и настоящий платежный ресурс.

Мошенники привлекают внимание жертв рекламой "Платежи без комиссии", сообщают в Национальном банке.

Жертва заходит на сайт, вводит реквизиты, подтверждает операцию SMS-кодом.

"В свою очередь мошенник подменяет номер карты получателя на свой. Еще может добавить лишний нолик к сумме перевода. Фактически, жертва собственноручно переводит мошеннику свои деньги", - говорится в сообщении НБУ.

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Чтобы отличить настоящий платежный сайт от фейкового, советуют:

- проверять сайты на сервисе киберполиции STOP FRAUD;

- пользоваться сайтами, адреса которых содержат: https:// и значок "замок", пометки защиты онлайн-покупок от платежных систем - Verified by Visa и Mastercard Secure card;

- осуществлять переводы через интернет-банкинг вашего банка.

Украинцам стоит быть осторожными при покупке искусственных новогодних елок в интернете. Злоумышленники создают фальшивые сайты с привлекательными ценами.