Объяснили, как отличить настоящий платежный сайт от фейкового

Фейковый сайт выглядит почти так же, как и настоящий платежный ресурс.
Мошенники привлекают внимание жертв рекламой "Платежи без комиссии", сообщают в Национальном банке.
Жертва заходит на сайт, вводит реквизиты, подтверждает операцию SMS-кодом.
"В свою очередь мошенник подменяет номер карты получателя на свой. Еще может добавить лишний нолик к сумме перевода. Фактически, жертва собственноручно переводит мошеннику свои деньги", - говорится в сообщении НБУ.
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Чтобы отличить настоящий платежный сайт от фейкового, советуют:
- проверять сайты на сервисе киберполиции STOP FRAUD;
- пользоваться сайтами, адреса которых содержат: https:// и значок "замок", пометки защиты онлайн-покупок от платежных систем - Verified by Visa и Mastercard Secure card;
- осуществлять переводы через интернет-банкинг вашего банка.
Украинцам стоит быть осторожными при покупке искусственных новогодних елок в интернете. Злоумышленники создают фальшивые сайты с привлекательными ценами.
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