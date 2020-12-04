Объяснили, как будут проверять получателей субсидии

Методику верификации субсидий еще должны принять профсоюзы. Фото: unsplash

Украинские семьи дистанционно проверят на наличие оснований получать субсидию.

Из-за анонсированных Минфином проверок количество получателей может уменьшиться, пишет ТСН.ua.

Методику верификации субсидий еще должны принять профсоюзы. Отмечается, что ходить по домам инспекторы не планируют. Украинцев будут проверять дистанционно: в имущественных реестрах и информационных системах. О доступе к банковским выпискам речь не идет.

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Министерство социальной политики анонсировало, что с начала отопительного сезона размер субсидий в Украине вырос в 2,5 раза. Отмечается, что в октябре льготы получили почти 3 млн украинских семей. Наибольший размер субсидии зафиксировали в Киеве - более 950 грн. В общем правительство выплатило по октябрьским субсидиям почти 2 млрд грн.

Подавать заявления на назначение субсидии для оплаты коммуналки можно до 15 декабря. Для тех, кто обращается за помощью впервые или имеет изменения в материальном состоянии, есть 3 способа подать документы: оставить заявление и декларацию в дистанционном почтовом ящике, переслать документы по почте или воспользоваться онлайн-сервисом Минсоцполитики.