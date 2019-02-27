Объяснили, где и как субсидию получить деньгами

Субсидию будут выплачивать с 12 числа каждого месяца денежным переводом через систему "Швидка копійка" или на текущие счета, открытые в Ощадбанке. Фото: Politeka

В марте украинцам субсидию выплатят "живыми деньгами". Пенсионеры получат средства вместе с пенсионными выплатами. Другие - в Ощадбанке.

Субсидию будут выплачивать с 12 числа каждого месяца денежным переводом через систему "Швидка копійка" или на текущие счета, открытые в банке, сообщили в Ощадбанке.

В последнем случае клиент получит сообщение на телефон о зачислении средств.

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Чтобы получить деньги через систему "Швидка копійка", понадобится паспорт и идентификационный код.

Кроме того, субсидиант сможет открыть счет в банке. Тогда следующие субсидии будут автоматически зачислять на карту. Снять деньги можно будет в любом банкомате. Также оплачивать коммунальные услуги можно через мобильное приложение банка.

В марте украинцы получают коммунальные счета без отражения субсидии. Понятие "обязательный платеж" отменяют. Субсидианты будут получать всю сумму помощи "на руки". За потребленный в феврале газ, электроэнергию, воду и тепло будут рассчитываться самостоятельно.