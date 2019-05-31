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пятница, 31 мая 2019 13:42

Объяснили, что происходит с ценами в Украине

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Объяснили, что происходит с ценами в Украине
З 2016 года экономика Украины выросла на 8,4%. Фото: ru.tsn.ua

В апреле инфляция составила 8,8%.

"Мы успокоили инфляцию на уровне 8,8% в апреле 2019 года", - сообщил первый вице-премьер-министр Степан Кубив, пишет Укрінформ.

По его словам, еще в 2016-м экономика страны перестала падать. С тех пор показала рост на 8,4%.

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"В первом квартале 2019-го ВВП вырос на 2,2%. В прошлом году в Украине зафиксировали самый низкий уровень теневой экономики за последние 11 лет - 30% от ВВП. Это на 10 процентных пунктов ниже, чем было в 2015-м", - пояснил Кубив.

Он добавил, что экономика выходит из тени путем проведения реформ, которые улучшают бизнес-климат в стране.

2019-го рост ВВП замедлится до 2,5%, прогнозирует Нацбанк. В 2020-2021-х вырастет до 2,9% и 3,7% соответственно.

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