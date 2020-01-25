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суббота, 25 января 2020 21:10

Объяснили, что делать с долгостроями

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Объяснили, что делать с долгостроями
Чтобы объект был потенциально интересен застройщику, количество проданных в нем квартир не должно превышать 30-50%. Фото: news.dks.ua

В конце 2019-го от сбора паевых взносов освободили застройщиков, которые будут браться за замороженные объекты.

Эксперты объясняют, что это хороший, но не основной стимул, чтобы привлечь застройщика. Часто вопросы возникают по количеству пострадавших вкладчиков, затрат на изменение концепции строительства, пишет ubr.ua.

Чтобы объект был потенциально интересен застройщику, количество проданных в нем квартир не должно превышать 30-50%.

Кроме того, перед тем, как взяться за замороженное строительство, застройщику необходимо провести технический аудит объекта, определить реальное техническое состояние и возможные риски. Немаловажен и юридический аудит.

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Часто возраст долгостроев составляет 10-15 лет. Застройщику, который возьмется за такой объект, придется модернезировать его под современные запросы.

Чтобы стимулировать застройщиков участвовать в достройке проблемного жилья, государству надо решить земельные вопросы, провести технический аудит объекта, составить реестр пострадавших вкладчиков.

Киевмиськбуд достроит 25 жилых комплексов Укрбуда. Планирует использовать для этого нераспределенную прибыль за последние 10 лет и привлечь кредиты в государственных банках. На достройку понадобится около 1,5 млрд грн. До конца января 2020-го в эксплуатацию планируют ввести жилые комплексы: Пектораль, Солнечная ривьера, Новомостицкой, Харьковской, Гармония. Остальные объекты пока заморожены. Сроки сдачи жилья в эксплуатацию сместятся на один-два года.

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