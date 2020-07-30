Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году

В этом году в промышленных хозяйствах будет лучше урожай, чем имели в прошлом году.
"Производители довольны урожайностью и количеством клубней, которые завязались под кустом. Погода способствует - в этом сезоне хватает дождей. Кроме этого, промышленных площадей под картофелем заложено значительно больше, чем в прошлом году", - рассказала Gazeta.ua исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова.
По ее словам, в домохозяйствах населения ситуация хуже.
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"Мы связываем это с тем, что население не научилось на печальном опыте прошлого года и не провело сортозамену. Раз в 4 года нужно покупать новые семена", - объясняет Руженкова.
Прогнозирует, что на рынках, торгующих в розницу, магазинах картофель будет стоить 6-8 грн/кг.
Полную версию интервью с Оксаной Руженковою читайте здесь.
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