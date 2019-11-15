Нужно ли восстанавливать валютное кредитование: мнение финансиста

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
1 Просмотров: 891
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 639
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 9243
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 936
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1053
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5139
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1881
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1071
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1035
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3699
Фото
Все фото
7
9
5
16
13
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Видео
Все видео
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1035
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1368
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 999
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3996
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2151
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
16 ноября 2019
Просмотров: 261
Сімейні цінності
"Він сказав: погоджуйся на те, що даю, або залишишся із тисячею гривень аліментів. Не пожалію грошей – найму найдорожчого адвоката", – ...
суббота, 16 ноября 2019 21:10

Нужно ли восстанавливать валютное кредитование: мнение финансиста

  Комментировать
Нужно ли восстанавливать валютное кредитование: мнение финансиста
Кредиты в валюте населению перестали выдавать после мирового финансового кризиса 2008-го. Сегодня банки предлагают кредиты в гривне в среднем под 20% годовых. Фото: minfin.com.ua

Валютное кредитование в Украине запретили 2009-го - после мирового финансового кризиса. В то же время со стороны иностранных банков запрос на его восстановление есть. Не против долларовых кредитов семьи заробитчан и те, кто получает зарплату в валюте, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

"Экономического эффекта от восстановления валютного кредитования не получим. Экономика страны до сих пор зависит от экспорта сырьевых товаров. А мировой финансовый кризис прежде всего означает падение цен на сырье. Несмотря на рыночный плавающий курс, гривна начнет стремительно обесцениваться. При таких условиях большинство валютных кредитов станут проблемными" , - объясняет Кущ.

Добавляет, что кредиты в валюте не выгодны украинцам.

"Люди в первую очередь в кредит будут покупать автомобили и квартиры. Последние годы на рынке жилья был всплеск. Количество новостроек росло, но цены оставались умеренными. Вспомним докризисные цены на недвижимость, когда люди активно брали валютную ипотеку. Они были значительно выше. Если валютное кредитование восстановят, квадратный метр однозначно подорожает", - предупредил финансист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нацбанке рассказали, когда кредиты подешевеют

По его словам, надо менять государственную политику и снижать ставки по гривневым кредитам. Национальная валюта должна быть ключевой для кредитования населения.

"Украинцы должны доверять курсовой, инфляционной, регулятивной политике Нацбанка, чтобы не бояться нести деньги и брать кредиты в банках. Вместо этого НБУ преследуют коррупционные скандалы. Люди еще не забыли предыдущий "банкопад", - резюмировал Кущ.

С начала года Нацбанк ввел более 30 валютных послаблений. Они прежде всего касались бизнеса. Речь идет об отмене обязательной продажи валютной выручки и ограничений вывода денег из страны. С 5 ноября населению разрешили покупать валюту без ограничений по сумме. Ранее лимит составлял 150 тыс. грн в день.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нужно ли восстанавливать валютное кредитование: мнение финансиста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
ноября

Первыми изобретение братьев Люмьер увидели профессоры

Самое читаемое
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
Натуризм: хотите быть в гармонии с природой - обнажайтесь
27
 Просмотров: 115848
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
6
 2 Просмотров: 46179
Где заканчивается человечность: показали впечатляющую дружбу животных и людей
Где заканчивается человечность: показали впечатляющую дружбу животных и людей
32
 Просмотров: 33382
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
Танцующие кролики и гибкий кит в воздухе: выбрали лучшие фото природы года
14
 Просмотров: 9405
Младенец в черепе - археологи наткнулись на уникальное захоронение
Младенец в черепе - археологи наткнулись на уникальное захоронение Просмотров: 8028
Экономика
Правительство отменило ограничения тарифов на отопление и горячую воду
Правительство отменило ограничения тарифов на отопление и горячую воду Просмотров: 99
В чем подозревают задержанного председателя Укрэксимбанка Гриценко
В чем подозревают задержанного председателя Укрэксимбанка Гриценко Просмотров: 585
Законопроект 2233 возвращает ручное управление ценами в электроэнергетике – эксперт
Законопроект 2233 возвращает ручное управление ценами в электроэнергетике – эксперт Просмотров: 189
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
 Просмотров: 639
Какие квартиры раскупают украинцы
Какие квартиры раскупают украинцы
 Просмотров: 1593
Больше всего комментируют
6
"Слуга народа" выгнала двух нардепов из фракции
4
Шок контент: жители ЛНР украли скамейку с восстановленного моста в Станице Луганской
3
Вятрович пришел в Раду
2
Из одежды - сапоги: студентки обнажились для благотворительного календаря
1
Мир на российских условиях приведет к еще большей войны в будущем - Кулык
Голосов: 22375
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua