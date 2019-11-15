Нужно ли восстанавливать валютное кредитование: мнение финансиста

Кредиты в валюте населению перестали выдавать после мирового финансового кризиса 2008-го. Сегодня банки предлагают кредиты в гривне в среднем под 20% годовых. Фото: minfin.com.ua

Валютное кредитование в Украине запретили 2009-го - после мирового финансового кризиса. В то же время со стороны иностранных банков запрос на его восстановление есть. Не против долларовых кредитов семьи заробитчан и те, кто получает зарплату в валюте, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

"Экономического эффекта от восстановления валютного кредитования не получим. Экономика страны до сих пор зависит от экспорта сырьевых товаров. А мировой финансовый кризис прежде всего означает падение цен на сырье. Несмотря на рыночный плавающий курс, гривна начнет стремительно обесцениваться. При таких условиях большинство валютных кредитов станут проблемными" , - объясняет Кущ.

Добавляет, что кредиты в валюте не выгодны украинцам.

"Люди в первую очередь в кредит будут покупать автомобили и квартиры. Последние годы на рынке жилья был всплеск. Количество новостроек росло, но цены оставались умеренными. Вспомним докризисные цены на недвижимость, когда люди активно брали валютную ипотеку. Они были значительно выше. Если валютное кредитование восстановят, квадратный метр однозначно подорожает", - предупредил финансист.

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По его словам, надо менять государственную политику и снижать ставки по гривневым кредитам. Национальная валюта должна быть ключевой для кредитования населения.

"Украинцы должны доверять курсовой, инфляционной, регулятивной политике Нацбанка, чтобы не бояться нести деньги и брать кредиты в банках. Вместо этого НБУ преследуют коррупционные скандалы. Люди еще не забыли предыдущий "банкопад", - резюмировал Кущ.

С начала года Нацбанк ввел более 30 валютных послаблений. Они прежде всего касались бизнеса. Речь идет об отмене обязательной продажи валютной выручки и ограничений вывода денег из страны. С 5 ноября населению разрешили покупать валюту без ограничений по сумме. Ранее лимит составлял 150 тыс. грн в день.