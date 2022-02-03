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четверг, 03 февраля 2022 12:44

НСЗУ назвала область-рекордсменку по выплатам медикам

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НСЗУ назвала область-рекордсменку по выплатам медикам
На первичную медицинскую помощь предусмотрено на 6 млрд больше, чем в прошлом. Фото: unsplash.com

Наибольшее количество средств в январе получили учреждения первичной медицинской помощи Днепропетровской области — более 167 млн ​​грн, Харьковской области — более 137,4 млн грн, и Киева, которые получили более 136,4 млн грн.

По направлению первичной медицинской помощи уже заключили 2173 договоров на общую сумму 25,2 млрд грн. Оплаты в январе произвели на общую сумму около 2 млрд грн. Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

В рамках бюджета Программы медицинских гарантий-2022 предусмотрено более 26 млрд грн на первичную медицинскую помощь, что на 6 млрд больше, чем в прошлом году. В НСЗУ отмечают, что благодаря этому выплаты медицинскому заведению за каждого пациента с декларацией выросли до 786 грн в год.

Глава НСЗУ Наталья Гусак, сообщила, что спрос на услуги семейного врача в обществе растет, становится больше частных центров и врачей-ФЛП, заключающих договор с Национальной службой здоровья.

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В 2022 году НСЗУ заключила договоры с 275 частными, 624 врачами-ФЛП и более 1270 коммунальными заведениями первички.

В этом году НСЗУ будет раз в три месяца оценивать, как медучреждения первички поощряют своих пациентов вакцинироваться от Covid-19, а также — какой уровень охвата иммунизацией согласно Календарю профилактических прививок детей до 6 лет. И чем больше вакцинированных, тем большее заведение получит от НСЗУ в 2022 году.

Из-за большой нагрузки больные не всегда могут связаться с семейным врачом или попасть на прием. Поэтому процедуру получения больничных упростили. Их будут выписывать дистанционно. Но через пять дней пациент должен прийти к врачу, чтобы тот осмотрел и разработал дальнейшую тактику лечения.

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Дата
03
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