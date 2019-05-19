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воскресенье, 19 мая 2019 10:57

Новый поворот в деле об отмене национализации Приватбанка: чего ждать

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Новый поворот в деле об отмене национализации Приватбанка: чего ждать
18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным национализации Приватбанка. Фото: Delo.ua

Кабмин обжаловал решение Окружного админсуда о признании незаконным национализации Приватбанка.

Жалобу на решение суда правительство через Окружной админсуд подал 16 мая, передают Українські Новини.

Решение от 18 апреля об отмене национализации Приватбанка не вступит в силу до вынесения постановления судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы.

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Правда по данным пресс-службы Шестого апелляционного админсуда указанная апелляционная жалоба еще не передана в этот суд.

Апелляция пока находится в канцелярии Окружного админсуда.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным национализации Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского. Нацбанк планирует обжаловать это решение в апелляционной инстанции. Оно пока не вступило в силу.

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