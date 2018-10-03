Новый контракт: поляки будут поставлять в Украину газ

Польская нефтегазовая компания подписала с Украиной новый контракт на поставку газа. Фото: uprom.info

Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала новый контракт с украинской компанией "Энергетические ресурсы Украины" (Energy Resources of Ukraine). Об этом пишет Польское радио.

По контракту это 200 млн кубометров газа с 1 мая 2019 года. Поставлять голубое топливо будут для оператора единой газотранспортной системы Украины "Укртрансгаза".

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В компании PGNiG отмечают, "выбор подрядчика определился по лучшей цене".

Начиная с августа 2016 и до конца июня 2018 года компания PGNiG транспортировала в Украину 1,3 млрд кубометров газа. В общем, PGNiG и ERU начали сотрудничество по поставкам сырья для "Укртрансгаза" в апреле 2017 года.

НАК "Нафтогаз" и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали контракт на срочную поставку газа. Такое решение в результате отказа российского Газпрома поставлять голубое топливо в Украину.