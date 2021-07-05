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понедельник, 05 июля 2021 15:08

Новый директор "Борисполя" будет бороться с коррупцией и возвращать пассажиропоток - СМИ

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Новый директор &quot;Борисполя&quot; будет бороться с коррупцией и возвращать пассажиропоток - СМИ
СМИ: "Новый глава "Борисполя" Дубревский будет бороться со схемами на тендерах и с арендой. Фото: KBP

Новому генеральному директору международного аэропорта "Борисполь" Алексею Дубревскому придется не только заниматься возвращением докризисных объемов пассажиропотока и привлечением инвестиций в инфраструктуру аэропорта, но и бороться с коррупционными схемами, которые достались ему "в наследство" от предшественника Павла Рябикина.

Об этом пишет издание "Фокус".

Этот показатель должен стать ключевым при оценке работы нового руководителя набсоветом предприятия и руководством страны, отмечают журналисты.

По данным Мининфраструктуры, у Дубревского более чем 15-летний опыт работы в сфере авиации. В частности, он работал в немецкой компании Lufthansa, руководил коммерческим направлением аэропорта "Донецк" им. С. Прокофьева, был директором по развитию бизнеса аэропорта Рас-эль-Хайма (ОАЭ). Последние два года Дубревский возглавлял КП Международный аэропорт Запорожье (в статусе и.о.).

Представляя нового гендиректора, министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что среди первоочередных задач Дубревского - восстановление доковидных показателей работы аэропорта "Борисполь" как ключевых воздушных ворот страны. Эта задача существенно осложняется тем фактом, что закрытие воздушных пространств России и Беларуси ставит под вопрос развитие "Борисполя" как хаба между востоком и западом, на что всегда делала ставку якорная авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

"Модернизация инфраструктуры, оптимизация неавиационной деятельности, устойчивое финансирование инвестпроектов, реализация которых является базисом для создания высокотехнологичного и прогрессивного аэропорта, что повышает не только инвестиционную привлекательность "Борисполя", но и всей страны. Работа с налаживанием новых партнерств должно продолжаться в режиме нон-стоп", - отмечает Дубревский.

По его словам, основной задачей предприятия должно стать формирование восприятия аэропорта не только как объекта авиационной инфраструктуры, но и как современного мультисервисного комплекса, который предоставляет широкий спектр услуг B2C, B2B в авиационной и неавиационной сфере.

Также среди первоочередных задач — работа с неавиационными доходами, например, улучшение сервиса такси при аэропорте, упорядочивание системы размещения рекламы. Кроме того, важным направлением должно стать развитие безбарьерности для маломобильных групп населения, создание условий для системного повышения квалификации сотрудников.

Впрочем, по мнению журналистов, больше всего внимания будет уделено борьбе с коррупционными схемами. В частности, это коррупция на строительных работах (терминалы, расширение инфраструктуры, строительство паркинга). В октябре 2020 года Служба безопасности Украины раскрыла сговор бывшего руководства "Борисполя" с подрядчиками строительства паркинга, в рамках которого злоумышленники завышали объемы выполненных работ и обналичивали бюджетные деньги через фирмы-прокладки. По данным СБУ, схема, которая процветала в 2017-2018 году, когда аэропорт возглавлял Павел Рябикин, позволила обналичить 37 млн грн. и сформировать около 6 млн грн. необоснованного налогового кредита.

Вторая известная схема - это сдача в аренду коммерческих площадей "нужным" компаниям по заниженным ценам. По данным НАБУ и САП, которые прекратили деятельность махинаторов в сентябре 2020 года, схема действовала минимум 5 лет. Должностные лица аэропорта с 2014 по 2019 год, сговорившись с "правильными" арендаторами, нанесли убытки "Борисполю" на более чем 16,5 млн грн.

Третья группа схем - это особое отношение к некоторым авиакомпаниям, которое годами выстраивалось в "Борисполе", например, по отношению к МАУ или российской Интеравиа. Среди прочего, эксперты называют "льготные" условия по аренде мест для авиапарков перевозчиков, когда последние платят не за всю площадку, а только за ее часть. Кроме того, СМИ неоднократно писали и о долговых отношениях "МАУ" и "Борисполя", которые стоили государственному предприятию многомиллионных убытков. Чего только стоит схема с вексельными расчетами, долги по которой к осени 2020 года достигли 500 млн грн., после чего авиакомпания Коломойского попросту пошла в суд, чтобы признать свои обязательства недействительными.

Четвертый тип злоупотреблений - это "работа" с грузовыми перевозками. Здесь схемы могут процветать на самых разных уровнях - от индивидуального искусственного создания проблем на таможенном или пограничном контроле отдельным пассажирам - до "потерянных", "теневых" грузов на миллиарды гривен, которые поступают в аэропорт без должного таможенного оформления с соответствующими "откатами" руководству за содействие этим процессам.

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