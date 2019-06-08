Новые тарифы: сколько будем платить за газ

Формулу расчета тарифа на газ кардинально изменили. Фото: Ракурс

Формулу расчета тарифа на газ кардинально изменили. Стоимость голубого топлива для Украинских в июне должна составлять около 8 грн / куб, а в июле - 7,7 грн.

Сейчас цены завышены цены. ,Действующая цена доходит до 8,8 грн / куб., по словам премьера Владимира Гройсмана.

Теперь тариф устанавливать по новой формуле: минимальная цена на газ + НДС + расходы на транспортировку и распределение;

Минимальную цену определять, сравнивая четыре разные цифры: стоимость на украинском энергетической биржи, среднюю таможенную стоимость импортируемого газа, коммерческий тариф Нафтогаза и цену, посчитали по старым правилам. Например, если самый дешевый газ - на бирже в Украине, то Нафтогаз обязан формировать свой тариф, исходя из их цены.

Кабмин считает, если бы НАК уже руководствовался этими правилами, тариф для населения составил бы 7,81 грн/куб. так:

редняя таможенная стоимость импортного газа - 5,6-5,7 грн/куб без НДС;

На УЭБ - 5,5 грн/куб без НДС;

Тариф "Нафтогаза" для промышленности - 5,8 грн/куб;

Согласно устаревшему постановлением - 7,18 грн/куб.

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В Нафтогазе с такими расчетами не согласны. Там говорят, что в июле украинцы и так будут платить 7,6-8,2 грн/куб.

"На самом деле, мы уже снизили оптовую цену на газ в соответствии с движением рынка. Поэтому в зависимости от тарифа облгазов конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 грн за кубометр газа", - говорится в сообщении Нафтогаза .

Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг получила в Регуляторной службы разрешение проверить все 20 облгазов, которые выставили платежки с пересчетом. И 20 компаний сразу же подали в суд: пытаются доказать, что будущие проверки незаконны.

14 марта НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не повышать цены на газ с 1 мая 2019. С 1 ноября 2018 газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Премьер Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Если бы правительство не принял такого мероприятия, стране грозил бы дефолт.