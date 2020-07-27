Новые налоги для программистов: как изменятся зарплаты

 
Ексклюзивы
1/5
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 432
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 333
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 855
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 774
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4347
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2322
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7812
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 972
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 711
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
0
6
7
8
6
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Видео
Все видео
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
На границе не уменьшаются очереди из заробитчан: как людей спасают от жары
На границе не уменьшаются очереди из заробитчан: как людей спасают от жары
Интервью
1/5
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 333
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 756
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 432
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1350
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5328
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
26 июля 2020
Просмотров: 711
Курорт прогодує
– Місцевим пощастило. Вода до них не доходить, – каже Анна Іванівна про жителів гірського селища Славське на Львівщині. Живе ...
понедельник, 27 июля 2020 19:20

Новые налоги для программистов: как изменятся зарплаты

  Комментировать
Новые налоги для программистов: как изменятся зарплаты
Чиновники предлагают ввести налог для программистов pixabay.com

Для программистов хотят ввести другую группу налогообложения, по которой они будут платить более высокие налоги, чем другие частные предприниматели. Речь идет о 5% от дохода, дополнительный военный сбор — 1,5% и удвоенный единый социальный взнос. По подсчетам самих программистов за ближайшие пять лет налог для них вырастет на 10%. Большинство против такого налогообложения. Экономист Александр Охрименко объяснил Gazeta.ua, почему это полезно самим специалистам и государству.

"Чиновники предлагают ввести налог для программистов. Большинство Фопов зарегистрированы во второй и третьей группах налогообложения и платят минимально. Такой налог нормальный, к тому же увеличивать его предлагают постепенно, а в случае отказа оставаться на старой системе налогообложения. Программисты платят налог везде, потому что это высокодоходная отрасль. В Европе платят 40-47% от прибыли государству", - говорит Охрименко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кабмине рассказали, когда ЕС может открыть границы для украинцев

Экономист объясняет, что правительство в первую очередь пытается легализовать работу программистов. С теми, кто работает легально, легче заключать договоры и они более защищены перед работодателем.

"На размер зарплат этот налог не повлияет, да и на то, что все массово переедут в Европу также нет. В мире идет тенденция к легализации ИТ бизнеса, поэтому программисты будут вынуждены платить налоги, чтобы получить легальные заказы. Это хорошо и для власти, потому что получит дополнительные средства в бюджет и для самих специалистов", - говорит Охрименко.

И Украине, по данным сайта ДОУ(поиск работы для ИТ специалистов) насчитывается 60 тысяч программистов. Средняя зарплата специалистов 40-45 тысяч гривен.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новые налоги для программистов: как изменятся зарплаты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

Популярный бутерброд празднует 120-й день рождения

Самое читаемое
Что происходит с едой, когда на нее садится муха
Что происходит с едой, когда на нее садится муха Просмотров: 39125
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
11
 Просмотров: 20358
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
13
 1 Просмотров: 9585
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
5
 Просмотров: 8199
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных Просмотров: 7362
Экономика
В Кабмине рассказали, когда ЕС может открыть границы для украинцев
В Кабмине рассказали, когда ЕС может открыть границы для украинцев Просмотров: 333
Сеть АЗС Motto попросила у власти защиты от рейдеров
Сеть АЗС Motto попросила у власти защиты от рейдеров Просмотров: 144
В "Слуге народа" рассказали, когда начнут работать казино
В "Слуге народа" рассказали, когда начнут работать казино 1 Просмотров: 108
Назвали страны, куда украинцев зовут на работу
Назвали страны, куда украинцев зовут на работу Просмотров: 540
Что будет с зарплатами и персоналом: мнение работодателей
Что будет с зарплатами и персоналом: мнение работодателей Просмотров: 252
Больше всего комментируют
11
"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым" — Волкер
9
Штаб ООС готовится к очередному перемирию на Донбассе
7
Война на Донбассе: Россия открестилась от ответственности за соблюдение перемирия
4
Дела против Порошенко и активистов имеют заказной характер - Турчинов
4
Боец полка "Азов" умер после жестокого избиения
Голосов: 24956
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua