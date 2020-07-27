Новые налоги для программистов: как изменятся зарплаты

Чиновники предлагают ввести налог для программистов pixabay.com

Для программистов хотят ввести другую группу налогообложения, по которой они будут платить более высокие налоги, чем другие частные предприниматели. Речь идет о 5% от дохода, дополнительный военный сбор — 1,5% и удвоенный единый социальный взнос. По подсчетам самих программистов за ближайшие пять лет налог для них вырастет на 10%. Большинство против такого налогообложения. Экономист Александр Охрименко объяснил Gazeta.ua, почему это полезно самим специалистам и государству.

"Чиновники предлагают ввести налог для программистов. Большинство Фопов зарегистрированы во второй и третьей группах налогообложения и платят минимально. Такой налог нормальный, к тому же увеличивать его предлагают постепенно, а в случае отказа оставаться на старой системе налогообложения. Программисты платят налог везде, потому что это высокодоходная отрасль. В Европе платят 40-47% от прибыли государству", - говорит Охрименко.

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Экономист объясняет, что правительство в первую очередь пытается легализовать работу программистов. С теми, кто работает легально, легче заключать договоры и они более защищены перед работодателем.

"На размер зарплат этот налог не повлияет, да и на то, что все массово переедут в Европу также нет. В мире идет тенденция к легализации ИТ бизнеса, поэтому программисты будут вынуждены платить налоги, чтобы получить легальные заказы. Это хорошо и для власти, потому что получит дополнительные средства в бюджет и для самих специалистов", - говорит Охрименко.

И Украине, по данным сайта ДОУ(поиск работы для ИТ специалистов) насчитывается 60 тысяч программистов. Средняя зарплата специалистов 40-45 тысяч гривен.