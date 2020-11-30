Новая "схема" от налоговой: на украинцев открывают ФЛП без их согласия

По словам адвокатов, важно обратиться к правоохранителям. Фото: pexels.com

Украинцы получают сообщение о налоговых долгах на имена ФЛП, которых не открывали.

В конце каждого года Государственная фискальная служба рассылает бизнесменам сообщение о долгах. В этом году такие письма получили многие украинцы, которые никогда не открывали ФЛП, рассказывает "Сегодня".

А вот закрыть бизнес, которого не существовало, людям не позволяют. Также, в налоговой не советуют привлекать правоохранительные органы. Намекают на то, что "можно как-то договориться".

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По словам адвокатов, важно обратиться к правоохранителям. В этом случае будет стоять вопрос об уголовной ответственности государственного регистратора, который это сделал.

Кроме того, этим должен заниматься не сам человек, которого зарегистрировали, а правоохранительные органы. Гражданин должен только подать заявление, чтобы привлечь государственного регистратора к ответственности.

Зеленский окажет помощь ФЛП. Речь идет о деньгах на списание налоговых долгов, освобождение от уплаты ЕСВ и единого налога ФЛП 1-й группы.