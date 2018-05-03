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четверг, 03 мая 2018 16:58

Новая почта судится с Нацбанком

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Новая почта судится с Нацбанком
В компании "Новая почта" считают, что решение НБУ противоречит закону "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг". Фото: Главком

"Новая Почта" подала в суд на Нацбанк через выдачу лицензии на предоставление финуслуг по переводу денежных средств для Укрпочты.

В компании "Новая Почта" заявили, что регулятор превысил свои полномочия. Нарушил ряд законов и пренебрег нормами Конституции. Ведь он имел право выдавать соответствующие лицензии только небанковским финучреждениям, пишет ubr.ua.

Кроме того, решение НБУ противоречит закону "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг". Согласно нему финуслуги должны предоставляться учреждениями, для которых они являются исключительным видом деятельности. Укрпочта не является таким учреждением.

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Также юристы компании "Новая Почта" обращают внимание на закон "О платежных системах и переводе средств в Украине". В соответствии с ним участником платежных систем могут быть только банки и небанковские финучреждения. В то же время Укрпочта не является ни банком, ни финучреждением.

"Новая Почта" с октября 2014-го владеет лицензией Нацбанка на перевод средств в нацвалюте. Документ оформлен на специально созданную для этого в 2012 году финансовую компанию "Пост Фінанс".

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