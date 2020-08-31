Новая мошенническая схема в сети: что предлагают аферисты

 
Ексклюзивы
1/5
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
Просмотров: 2592
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 6138
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1368
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 10728
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1539
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 864
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 558
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 297
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 837
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1188
Фото
Все фото
5
3
4
0
6
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Государство не заинтересовано в развитии &quot;Мотор Сичи&quot; - адвокат компании-акционера
Государство не заинтересовано в развитии "Мотор Сичи" - адвокат компании-акционера
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Видео
Все видео
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2079
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 576
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 855
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5733
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3339
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 августа 2020
Просмотров: 378
Перестали боятися
– Ти ж із Волині. Мають бути родичі в Білорусі, – каже колега Дмитро, коли в сусідній державі спалахують протести. Рідні там не маю, ...
понедельник, 31 августа 2020 09:50

Новая мошенническая схема в сети: что предлагают аферисты

  Комментировать
Новая мошенническая схема в сети: что предлагают аферисты
В мессенджер человеку пишут якобы от техподдержки популярного сервиса. Фото: pixabay.com

Заработала новая схема мошенников, которые пытаются похитить личные данные пользователей интернета.

В мессенджер человеку пишут якобы от техподдержки популярного сервиса, например OLX. Там просят установить новое приложение, чтобы "протестировать" его за денежное вознаграждение, сообщил поьзователь сети Станислав Киреев, которому написал мошенник.

Киреев предупредил, что профиль под названием "OLX Support" в Facebook - фейковый. Мошенник только выбрал для своего профиля ненастоящее имя и поставил на его страницу логотип компании, пишет Obozrevatel.

У Киреева попросили установить приложение якобы от OLX для тестирования "темной темы", пообещав 500 грн. Пользователю отправили ссылки для установки программ, которые являются вредными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вкладчиков обманули на более 8 млн грн: в Украине разоблачили финансовую пирамиду

Также попросили указать свою модель телефона и номер банковской карты. Последнее - якобы для того, чтобы отправить деньги.

"Если установите присланные приложения, они отправят своим владельцам всю полезную инфу, которую смогут найти в вашем телефоне. Могут еще и перехватить управление вашими эсемесками, отправить запрос вашего банка, "переписать" на себя привязку номера телефона и украсть все ваши деньги", - предупредил Киреев.

Активист из Запорожья Андрей Лукин разоблачил Telegram-канал, где подписчиков учили правильно выбирать жертву насилия. Он обнародовал скрины закрытой переписки между участниками группы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новая мошенническая схема в сети: что предлагают аферисты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
августа

Пять сел в Николаевской области объявили зоной экологического бедствия

Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших

Украина запустила первый научно-исследовательский спутник

Сухогруз врезался в пассажирский корабль

В Киеве отрыли институт

Самое читаемое
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
5
 Просмотров: 31320
Ребята из &quot;Айдара&quot; переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
 Просмотров: 10719
Смотришь и забываешь дышать - реакция соцсетей на фильм &quot;Тенет&quot; Нолана
Смотришь и забываешь дышать - реакция соцсетей на фильм "Тенет" Нолана
 Просмотров: 9945
Ад медведчуковских и мураевских телеканалов показали в одном видео
Ад медведчуковских и мураевских телеканалов показали в одном видео
 1 Просмотров: 7866
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
 Просмотров: 6129
Экономика
Евро ощутимо подорожал
Евро ощутимо подорожал Просмотров: 468
Что важно спросить на собеседовании: советы для кандидатов на должность
Что важно спросить на собеседовании: советы для кандидатов на должность Просмотров: 306
Полностью долги по зарплате гасили дважды: шахтеры отмечают профессиональный праздник
Полностью долги по зарплате гасили дважды: шахтеры отмечают профессиональный праздник
 Просмотров: 198
Как пройти испытательный срок: топ-10 советов начинающему
Как пройти испытательный срок: топ-10 советов начинающему Просмотров: 153
Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты
Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты Просмотров: 315
Больше всего комментируют
12
Мир должен бороться с Путиным, как с Гитлером, иначе будет катастрофа
3
Германия планирует прекратить стратегическое партнерство с РФ
2
Зеленский применяет админресурс - "Опора"
1
Ад медведчуковских и мураевских телеканалов показали в одном видео
1
Зарплата врача после интернатуры должна начинаться с 20 тыс грн - Степанов
Голосов: 25151
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua