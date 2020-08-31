Новая мошенническая схема в сети: что предлагают аферисты

В мессенджер человеку пишут якобы от техподдержки популярного сервиса. Фото: pixabay.com

Заработала новая схема мошенников, которые пытаются похитить личные данные пользователей интернета.

В мессенджер человеку пишут якобы от техподдержки популярного сервиса, например OLX. Там просят установить новое приложение, чтобы "протестировать" его за денежное вознаграждение, сообщил поьзователь сети Станислав Киреев, которому написал мошенник.

Киреев предупредил, что профиль под названием "OLX Support" в Facebook - фейковый. Мошенник только выбрал для своего профиля ненастоящее имя и поставил на его страницу логотип компании, пишет Obozrevatel.

У Киреева попросили установить приложение якобы от OLX для тестирования "темной темы", пообещав 500 грн. Пользователю отправили ссылки для установки программ, которые являются вредными.

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Также попросили указать свою модель телефона и номер банковской карты. Последнее - якобы для того, чтобы отправить деньги.

"Если установите присланные приложения, они отправят своим владельцам всю полезную инфу, которую смогут найти в вашем телефоне. Могут еще и перехватить управление вашими эсемесками, отправить запрос вашего банка, "переписать" на себя привязку номера телефона и украсть все ваши деньги", - предупредил Киреев.

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