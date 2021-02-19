НКРЭКУ официально подтвердила угрозу монополизации на рынке электроэнергии Украины и доминирующее положение ДТЭК

Концентрация на энергетическом рынке Украины является высокой, и свидетельствует о низкой конкуренции и угрозе монополизации.

Об этом говорится в отчете НКРЭКУ по функционированию рынка электрической энергии в третьем квартале 2020 года, обнародованном на сайте ведомства.

НКРЭКУ подсчитало, что Герфиндаля-Хиршмана на рынке электроэнергии в двух торговых зонах (ОЭС и Бурштынский энергоостров) составил 2 388. Этот индекс позволяет оценить концентрацию определенных субъектов хозяйствования на рынке и измеряется от 0 до 10 000. Низким уровнем (высокая конкуренция) считается показатель от нуля до тысячи, средний уровень концентрации - до 1 800. Все что больше - свидетельствует о высоком уровне концентрации рынка с низкой конкуренцией и угрозой монополизации.

Наибольшую долю на рынке по объему продаж электрической энергии в разрезе владельцев занимали: группа компаний государственной собственности, управление которыми осуществляет Минэнерго, - 34%, группа компаний ДТЭК - 25% и группа компаний государственной собственности, управление которыми осуществляет КМУ - 23%.

При этом ситуация в Бурштынском энергоострове еще более угрожающая с точки зрения конкуренции. Здесь индекс Г-Ш по подсчетам НКРЭКУ в третьем квартале достиг пикового значения 8 855. Это благодаря монопольному положению компании Рината Ахметова "ДТЭК Западэнерго", которое имело 79% по объему отпуска энергии в этой торговой зоне. Калужская теплоцентраль имела 7%, еще несколько производителей "зеленой" энергии имели меньше 2% каждый.

По данным НКРЭКУ со середины 2019 года доля ДТЭК на рынке "зеленой" генерации оставалась крупнейшей и колебалась от 19 до 36%. Далее с показателями менее десяти процентов идут китайская группа CNBM и другие компании.

На розничном рынке поставок энергии бытовых потребителей НКРЭКУ также фиксировала среднюю и высокую концентрацию, которая снижалась только когда по разным причинам падала доля ДТЭКа: