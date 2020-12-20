"Никакого официального действия" - в налоговой жалуются на миллионы неплательщиков

4 млн украинцев систематически не платят налогов. Изображение. epravda.com.ua

В Украине больше 4 млн человек систематически не платят налоги, заявил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко в эфире "Свобода слова" Савика Шустера.

По его словам в прошлом году налоговики в базе не увидели 11,8 млн потенциально активных граждан, от которых не получили ни копейки дохода.

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"Кроме того, 4100000 граждан Украины (на подконтрольной территории) невидимые на налоговой карте Украины. Ни действия в плане уплаты налогов, ни одного официального действия", - сказал он.

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил о готовности компромиссного законопроекту, который соответствует требованиям движения SaveFOP.