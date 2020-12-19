Налоговая разработала законопроект на помощь ФЛПам

Налоговая поможет ФОПам. Фото: Стопкор

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил о готовности компромиссного законопроекту, который соответствует требованиям движения SaveFOP.

"Совсем недавно, в минувшие выходные, был наработан законопроект, который полностью устраивает руководителей акций, которые были ими на тот момент - Доротича, Орлова ... И мы нашли полный компромисс, даже если налоговая служба", сообщил Любченко в эфире телеканала "Украина".

"Мы нашли компромисс, отработали законопроект, сейчас мяч на стороне ФЛП и парламента. Я не хочу, чтобы налоговая служба втягивалась в политические процессы и формировала политику", рассказал он.

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Верховная Рада поддержала президентский законопроект №4443-д об отсрочке внедрения кассовых аппаратов до 1 января 2022 года. Решение поддержали 319 народных депутатов. Владимир Зеленский подписал этот закон. С 14 декабря физические лица предприниматели (ФЛП) и наемные работники могут подавать заявки на получение единовременного пособия в 8000 гривен за карантина.